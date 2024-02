Juve Stabia-Turris 1-0, decide il gol di Adorante

Successo pesante per la Juve Stabia che supera di misura una Turris che al Romeo Menti avrebbe meritato probabilmente il pareggio per un secondo tempo dominato per lunghi tratti contro la capolista.

Il ritorno di Pagliuca segna anche la vittoria nel derby per i gialloblù che sfruttano l’occasione allunga su Picerno ed Avellino, inseguiti ora a sette lunghezze dal Benevento di Auteri che nel frattempo cala il poker sul Sorrento nella sfida del Vigorito.

Turris che conferma anche a Castellammare il buon momento della compagine di Menichini, che può agognare a ragion veduta in una salvezza diretta una volta trovata la quadra in campo dopo il cambio in panchina. Pronti, via, dopo appena due minuti è la Juve Stabia subito in vantaggio. Cross di Mignanelli per il tiro di Meli, deviato, su cui risponde di piede Marcone. Più veloce di tutti, Adorante anticipa il portiere corallino e porta avanti i padroni di casa.

Juve Stabia vicina al possibile vantaggio con Buglio e Leone, poco fortunati nei rimpalli in area torrese.

Casarini, alla mezzora, su calcio d’angolo, di testa, alza troppo la mira, ma fa da apripista al secondo tempo dei corallini. Ripresa che parte ancora con la Juve Stabia avanti, con Meli e Adorante su cui si supera letteralmente Marcone. I gialloblù si lasciano intimorire dalla risposta della Turris che prende la il toro per le corna alla ricerca del pareggio. Thiam si salva su Maestrelli, ed è fortunato sull’errore di Pugliese che calcia sul fondo dopo la riposta del portiere stabiese sul tiro di Nocerino.

Pagliuca prova a coprirsi ed a sfruttare qualche ripartenza, ma le occasioni migliori sono per D’Auria e Jallow che impegnano in due tempi Thiam. Nel finale la traversa di Giannone che consegna i tre punti alla Juve Stabia.

Leonardo Menichini sorride amaro nel dopogara: «La squadra ha giocato, si è espressa, purtroppo siamo andati sotto subito in avvio con un gol in fuorigioco, e questo ha messo la partita in salita per noi ed in discesa per la Juve Stabia. Loro giocano bene, meritano il primato per quello che hanno fatto fin qui, ma dopo il cambio di modulo siamo stati noi più pericolosi in almeno cinque o sei occasioni con un possesso palla importante. Il pari secondo me era il risultato più giusto, dobbiamo ripartire dalla prestazione, cercando di prendere punti su tutti i campi, senza fare calcoli, sperando anche in quel pizzico di fortuna in più che può fare la differenza. Nel calcio, lo sappiamo, il fattore “c…” è importante. La Juve Stabia? Credo che sia cresciuta strada facendo e può arrivare in fondo».

Guido Pagliuca, dal canto suo, elogia il gruppo: «Una vittoria che è la risposta alle critiche di qualcuno che farebbe bene a stare a casa. Di chi, da lontano, vorrebbe mettere in discussione i rapporti tra lo staff e le società, tra le componenti, i calciatori, e ci viene da ridere quando si sentono certi discorsi. Noi dobbiamo restare sereni, fare gruppo, non guardare la classifica, e andare avanti per la nostra strada. Questo derby è una vittoria dei ragazzi, che voglio dedicare ai tifosi, alla nostra gente, che ci hanno spinto. È la vittoria di Castellammare tutta. Una gara difficile, contro una buona Turris, a cui abbiamo cercato di concedere il meno possibile, soprattutto dopo il cambio modulo. L’abbiamo portata a casa, e questo ci fa proseguire nel nostro sogno»