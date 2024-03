Catania-Giugliano 2-3, impresa dei tigrotti al Massimino. Doppio Salvemini e Ciuferri per i gialloblu

Impresa del Giugliano, che batte il Catania (3-2) e sale a quota 52 punti. Gara bella ed avvincente al Massimino. Il match si sblocca dopo due minuti: i padroni di casa passano in vantaggio con Cianci che con un preciso stacco aereo beffa Russo.

Il Giugliano spreca un paio di buone occasioni nel primo tempo, poi in avvio di ripresa è Salvemini a portare i tigrotti sull'1-1.

Nell'occasione, non impeccabile il portiere etneo Forlan. Il Giugliano si riporta in vamtaggio con CIuferri. Le emozioni non mancano: i siciliani, dopo pochi minuti, pareggiano con Bouha, poi è Salvenini (ancora di testa) a siglare la rete del definitivo 3-2 per i gialloblu di Valerio Bertotto. Finale carico di emozioni e pathos, ma alla fine i tigrotti riescono ad espugnare il Massimino.