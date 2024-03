Due indizi fanno una prova. Anche ieri mattina, nella seduta sul sintetico del “Meomartini” Gaetano Auteri ha provato il 4-3-3 in luogo del canonico 3-4-3. Ovviamente è ancora presto per parlare di chiare indicazioni in vista del match col Monterosi di sabato pomeriggio, ma che il tecnico stia facendo valutazioni sul sistema di gioco è ormai un fatto acclarato.



In particolare, l'allenatore siciliano sta provando una difesa a quattro, alternando sulla destra come terzini Viscardi, Berra, Improta e Rillo, con Masciangelo, Benedetti e ancora Viscardi dalla parte opposta (e lo stesso Berra, Pastina, Capellini e sempre Viscardi da centrali di retroguardia), un centrocampo a tre senza intaccare il classico tridente offensivo. In mediana da play sono stati provati sia Talia che Agazzi con Karic, Pinato, Nardi, Simonetti e Kubica fatti ruotare da mezzali. In attacco utilizzati praticamente tutti gli arruolabili da Marotta a Starita, passando per Ciano, Ferrante e Carfora, finendo con Bolsius e Ciciretti. Assenti Lanini, Meccariello e il terzo portiere Nunziante (al suo posto il Primavera Giangregorio).

Verso la fine della seduta si è purtroppo fermato Ciciretti. C'era un gruppo escluso della partitella a metà campo che si esercitava a calciare in porta e su uno di questi tiri, il fantasista romano ha avvertito una fitta all'altezza dell'adduttore. Ha così immediatamente richiamato l'attenzione del medico sociale Giorgione presente a bordo campo che è prontamente intervenuto per sincerarsi delle sue condizioni. È tuttavia ancora prematuro sostenere che sia scattato un altro allarme nel reparto avanzato: di sicuro c'è un affaticamento ma per vagliarne l'entità occorre attendere sino ad oggi anche perché Ciciretti si è fermato non appena ha sentito il fastidio.

Non è previsto al momento alcun esame ecografico, ma dopo la seduta di questa mattina si deciderà il da farsi. Auteri potrebbe tenerlo fermo a scopo precauzionale gestendolo, onde evitare di forzare sul muscolo indurito. In ogni caso non c'è eccessiva preoccupazione riguardo le sue condizioni. Che Auteri intenda cambiare modulo può essere un'ipotesi, ma può darsi anche che il tecnico stia facendo prove in vista dei playoff, oppure sperimentazioni per mutare assetto a gara in corso quando determinate sfide non si incanalano per il verso giusto.

Quel che è certo è che sta studiando delle variazioni al tema, onde evitare che la manovra risulti troppo prevedibile in alcuni frangenti, soprattutto con avversari che si chiudono, intasano gli spazi, fanno densità e ostruiscono traiettorie di passaggio. Il Benevento purtroppo per caratteristiche dei giocatori ha molti più elementi funzionali al 4-3-3 che al 3-4-3. Molti si stanno adattando a quel tipo di modulo. Un esempio su tutti: a sinistra sta giocando Simonetti che in realtà è una mezzala, versatile, eclettica, ma sempre un intermedio resta. Questo perché Masciangelo, Benedetti come pure il giovane Rillo, ovvero i tre mancini in organico, più che essere dei quinti sono dei quarti e più abituati a giocare in una linea a quattro che da pendolini a tutta fascia. Berra e Pastina da braccetti si sono reinventati nascendo terzini che all'occorrenza possono agire anche in un pacchetto a due.

Pinato, Talia, Karic, Agazzi, lo stesso Simonetti sono tutti calciatori che in carriera, hanno giocato per lo più in mediane a tre che a due. La squadra si ritroverà di nuovo al “Meomartini" questa mattina, stesso orario (10.45). Auteri comincerà a farsi una prima idea della formazione anti-Monterosi, tenendo sotto stretta osservazione i principali candidati ad un posto da titolare sabato pomeriggio. Intanto non si è stranamente ancora aperta la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Bonolis” di Teramo, dove si disputerà sabato Monterosi-Benevento. In realtà è ancora chiusa pure quella per i locali. Dovrebbero essere 850 i posti per i tifosi giallorossi e i tagliandi avere un prezzo di 10 euro più diritti di prevendita, acquistabili online e presso i punti vendita abilitati.