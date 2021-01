La Juve Stabia naufraga con la Ternana nella sfida che chiude il girone di andata del girone C di serie C. Tre rintocchi della capolista che domina per lunghi tratti la gara, mostrando da subito i muscoli contro l’undici di Padalino, apparso la brutta copia della squadra che aveva tenuto testa a Catanzaro e Foggia nelle ultime apparizioni. Avanti con Peralta, alla mezzora, il centrocampista di Lucarelli approfitta di uno svarione di Berardocco e deposita alle spalle di Tomei, la Ternana raddoppia nel finale con un gol di Suagher con la sfera che si stampa all’interno della traversa prima di rimbalzare nella porta stabiese. Il tris è ancora un errore della retroguardia gialloblù. Peralta fa tutto da solo, riceve palla sulla destra, si accentra, e scarica su Vantaggiato che, tutto solo, centra la terza rete per gli umbri. La Juve Stabia chiude con una sconfitta, e lo striscione polemico all’eterno dello stadio, rivolto alla dirigenza, da parte dei tifosi, una settimana intensa, caratterizzata dagli addii del team manager Gianni Improta e del diesse Ghinassi, con l’avvento del neo diggì Peppino Pavone. Sabato la sfida di Monopoli, mercoledí 27 il recupero della sfida con la Casertana del 23 dicembre scorso, per provare a chiudere al nono posto il girone di andata.

