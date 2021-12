Turris, 375 biglietti per il settore ospiti del Torre: percorso obbligato per i tifosi

Via libera ai tifosi della Turris in vista del derby del Marcello Torre – si gioca domenica alle 14.30 – contro la Paganese. La prevendita, cominciata nel pomeriggio, sarà attiva fino alle 19 di sabato.

In linea con le direttive diramate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, i tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati dai soli residenti nella provincia di Napoli, ai quali – ha fatto sapere il club azzurrostellato – «nel giorno della gara è fatto obbligo di raggiungere lo svincolo d’uscita Angri Sud dell’autostrada A3 (direzione Sud Napoli-Pompei-Salerno) entro e non oltre le ore 13,30, al fine di essere scortati dalle Forze dell’ordine fino al parcheggio del settore riservato ai sostenitori della Turris».

I biglietti per il settore ospiti dello stadio Marcello Torre potranno essere acquistati – al costo di 10 euro oltre diritti di prevendita e nell’attuale limite massimo di capienza del settore pari a 375 posti – presso il circuito Go2, sia online che presso le rivendite autorizzate (tra cui il centro La Scommessa di via Circumvallazione, 11 a Torre del Greco).