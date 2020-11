Domenica al Massimino, mercoledì al Barbera. Doppio – suggestivo – turno siciliano per la Turris, che domani partirà alla volta del ritiro di Catania. Contro gli etnei dello squalificato Raffaele (fischio d’inizio anticipato alle ore 14.30) resteranno ancora ai box Signorelli e Persano (noie muscolari per entrambi). Il centrocampista potrebbe – ma il condizionale è tassativo – tornare arruolabile per il recupero di mercoledì a Palermo. In compenso, mister Fabiano riavrà a disposizione Sandomenico e Brandi. Scalpita intanto Alma, ormai pronto al ritorno in campo dopo il lungo stop per la frattura al perone rimediata in estate.

Convenzione stadio – Il discorso resta di stretta attualità e non solo per la recente lettera con cui la Turris – attraverso il proprio legale – ha inteso far valere nei confronti del Comune la piena efficacia della convenzione sottoscritta lo scorso febbraio. Dopo il botta e risposta fra il presidente Colantonio ed il sindaco Palomba – i toni sono poi rientrati nei giorni successivi – è stata infatti avviata un’importante opera di mediazione da parte del presidente del Consiglio comunale Gaetano Frulio, che (questo lo sviluppo più recente) ha investito della questione la IV Commissione consiliare permanente. Il Collegio avrà adesso il compito di valutare se e come intervenire sullo schema di convenzione approvato in Giunta il mese scorso, eventualmente apportando quelle modifiche auspicate dal club nell’ottica di un maggiore bilanciamento del rapporto fra concedente e concessionario. Lo step successivo sarà poi rappresentato dal passaggio in Consiglio comunale – probabilmente quello in programma il prossimo 27 novembre – per la delibera di approvazione.

