Turris: attacco decimato ad Avellino, Perina salta il Latina

Cerignola va smaltita. E in fretta. Tanto più che alle porte c’è per la Turris il derby di Coppa contro l’Avellino. Contro i lupi di Rastelli – fischio d’inizio domani pomeriggio alle 17.30 – sarà gara secca ad eliminazione diretta valida per il secondo turno eliminatorio.

Prevendita e percorso ospiti – Si chiuderà alle 19 di quest’oggi la prevendita per il settore ospiti dell’impianto irpino, nel frattempo la società corallina ha fatto sapere che «il percorso per i tifosi al seguito della Turris, predisposto dalle autorità di pubblica sicurezza, prevede l’uscita allo svincolo di Avellino Est (da autostrada A16 Napoli-Canosa). Da lì, tragitto presidiato verso il Partenio-Lombardi, con svolta a sinistra in direzione Avellino fino alla deviazione per il Nucleo Industriale, seguendo poi le indicazioni per lo stadio che conducono a via Annarumma, dove sarà possibile parcheggiare ed accedere al settore ospiti».

Convocati – Praticamente decimato l’attacco. Oltre a Giannone, resteranno ai box anche Leonetti (trauma contusivo al quadricipite della coscia destra rimediato nell’ultima gara di campionato) e Santaniello (risentimento al tendine dell’adduttore della coscia destra); per loro è stata programmata attività fisioterapica in sede. Toccherà quindi ai giovani Nocerino e Rizzo completare il pacchetto avanzato.

Ventitré i calciatori convocati da mister Di Michele:

Portieri: Donini, Fasolino, Perina.

Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Frascatore, Manzi, Vitiello.

Centrocampisti: Acquadro, Ardizzone, Contessa, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, Invernizzi, Taugourdeau.

Attaccanti: Longo, Maniero, Nocerino, Rizzo, Stampete.

Indisponibili: Di Franco, Giannone, Leonetti, Santaniello, Varutti.

Uno stop in vista del Latina – Regolarmente tra i convocati per il match di Coppa, Pietro Perina sarà invece costretto a saltare il prossimo impegno di campionato contro il Latina. Il portiere corallino è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo «per avere, al 64° minuto circa, colpito un raccattapalle nel tentativo di rientrare in possesso del pallone».