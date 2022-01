Turris, doppia seduta al Liguori: due possibili recuperi in vista della Vibonese

L’obiettivo è dare continuità al blitz di Picerno. La speranza, invece, di recuperare almeno qualcuno dalla sfilza di indisponibili che domenica in lucania ha costretto mister Caneo a ridisegnare il proprio assetto. Nel mirino della Turris c’è adesso la Vibonese (si gioca domenica al Liguori alle 17.30): doppia seduta quest’oggi per i corallini, che puntano adesso sul fattore campo per continuare la propria marcia a braccetto con le big del girone.

Due possibili rientri – Verso il recupero Varutti (di nuovo in gruppo) e Perina, mentre resta il dubbio Santaniello (ancora terapie per lui a causa del persistente fastidio al polpaccio). Ancora indisponibile – ad ora, almeno – Giannone.

Scatterà venerdì la prevendita dei biglietti in vista della Vibonese. I tagliandi, «disponibili nei limiti di capienza (50%) attualmente consentiti per gli eventi sportivi all’aperto», saranno in vendita al prezzo di 20 euro per la tribuna coperta e 15 per quella scoperta. Confermate le riduzioni per i bambini nati dal 2018 (ingresso omaggio) e dal 2014 al 2017 (5 euro), oltre che per under 18, over 65 e donne (10 euro). La prevendita sarà attiva presso i botteghini lato tribuna nelle giornate di venerdì (dalle 17 alle 20), sabato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20) e domenica (dalle 10 alle 12 e dalle 16 fino ad inizio gara), e «cesserà anticipatamente – fa sapere il club – in caso di esaurimento dei tagliandi disponibili».

La prevendita per il settore ospiti sarà, invece, attivata – attraverso il circuito Go2 – solo all’esito della riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza, programmata per domani.