C'è più di qualche spiraglio di luce nel futuro della Turris. Ad aprirli è il presidente, Antonio Colantonio, che dopo settimane trascorse a minacciare le dimissioni, a parlare della necessità di un cambio nell'assetto societario e a manifestare perplessità sul prosieguo del suo impegno alla guida del club che ha rilevato dalla serie D, nell'ultima uscita pubblica ha fatto capire che non solo l'iscrizione della Turris al prossimo torneo di C non è più in discussione, ma che a breve potrebbero esserci novità nella composizione della dirigenza. Dirigenza che a inizio settimana è stata totalmente azzerata: cancellate tutte le cariche, componenti del sodalizio sullo stesso piano, salvo proprio Colantonio, al quale è stato dato "diritto di parola" per far conoscere all'esterno le possibili novità.

Il patron corallino non ha certo perso tempo: intervenendo nel corso di una trasmissione televisiva, il presidente delle ultime sei stagioni e soprattutto il protagonista del ritorno nel calcio professionistico, ha voluto rassicurare una piazza messa invece in subbuglio appena due settimane prima, quando l'ultimo giovedì di maggio aveva convocato«Siamo sulla strada giusta - dice Colantonio - ci saranno ingressi importanti in società, anche se le persone coinvolte ancora non intendono fare conoscere il proprio nome». Il pensiero di tutti va al socio di maggioranza dell'Alma Fano, Mario Russo, che pur non riuscendo a svincolarsi del tutto dal club marchigiano, pare non voglia tirarsi indietro in merito alla volontà di affiancare Colantonio già a partire dal prossimo campionato. Il presidente non si è fermato a questo: «Siamo in dirittura d'arrivo - ha sottolineato - grazie al sindaco Mennella e a quei soggetti che hanno fatto da intermediari anche con gli istituti bancari per le fideiussioni. Con queste importanti garanzie, ora la Turris potrebbe iscriverla non soltanto Colantonio ma chiunque. Ancora non mi sento di dire come sarà la nuova Turris, se resterò come socio di maggioranza o farò scelte diverse, ma posso dire che al 99% continuerà ad esistere in serie C».Dopo il riferimento al nuovo primo cittadino, Colantonio ha voluto parlare dell'apporto ricevuto dalle istituzioni comunali: «Sono grato all'amministrazione uscente, il sindaco Palomba si è molto impegnato insieme a me, mettendosi col sottoscritto in macchina alla ricerca di uno stadio quando il Liguori non aveva le caratteristiche per ospitare le partite di C. Ma sono rimasto positivamente impressionato anche dal successore Luigi Mennella, che dal giorno dell'insediamento ha subito dimostrato grande vicinanza alla Turris». Non a caso, durante la trasmissione è intervenuto telefonicamente proprio il nuovo sindaco: «La Turris rappresenta un patrimonio della città - spiega Mennella - I risultati raggiunti in questi anni da Colantonio sono sotto gli occhi di tutti: finché sarà presidente potrà contare sul nostro pieno appoggio, nei limiti delle competenze del Comune».