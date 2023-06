Giugliano, De Rosa prolunga il contratto di un altro anno

Ancora conferme e prolungamenti di contratto in casa Giugliano. Il club gialloblu - che attende l'esito dei sopralluoghi della Lega per la questione impianto di gioco - ha comunicato di aver prolungato, per un ulteriore anno, il contratto già in essere con il centrocampista Roberto De Rosa, che si lega alla società fino alla stagione 2024/2025.

De Rosa è uno dei calciatori più importanti del Giugliano. Reduce da un grave infortunio, che lo ha costretto a stare fermo per diversi mesi, rientrerà in gruppo a luglio quando avrà inizio la preparazione al campionato. I tigrotti di Raffaele Di Napoli sono inseriti nel gruppo C del campionato di serie C.