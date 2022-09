Turris, nuovo tassello in mediana per Padalino: ecco l'ex Foggia Gallo

Innesto in mediana per la Turris a due giorni dal derby del Menti. Arriva in maglia corallina Andrea Gallo, classe 1997, reduce da una prima – positiva – esperienza tra i pro col Foggia. Il centrocampista, che ha sottoscritto un accordo annuale col club corallino, nella passata stagione «ha collezionato 35 presenze e 3 assist nelle fila del Foggia tra campionato, Coppa Italia e playoff, saltando per squalifica il primo turno degli spareggi proprio contro la Turris. In precedenza, circa 150 le presenze in serie D con le maglie di Real Agro Aversa, Vado, Savona e Recanatese».

Gallo, che è già a disposizione di mister Padalino – e chissà che il suo innesto non sia funzionale al passaggio al 4-3-3 – vestirà la maglia numero 88: «Ringrazio la società per la fiducia, che spero di ripagare sul campo. Far parte della Turris, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere un Club importante ed ambizioso, mi dà una carica enorme.

L’esperienza con il Foggia e mister Zeman è stata certamente molto significativa, ma ora sono proiettato solo sul nuovo campionato che mi attende con la Turris. Mi ritengo un centrocampista dinamico, più votato all’interdizione che alla fase offensiva, capace di adattarsi a diversi sistemi di gioco per mettere le proprie caratteristiche migliori al servizio della squadra».