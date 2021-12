Turris, differenziato per Ghislandi e Longo: scatta la prevendita per Potenza

Doppia seduta di allenamento quest’oggi per la Turris, con tanto di lavoro di videoanalisi dell’ultima gara disputata contro l’Avellino. Domenica c’è il Potenza – al Viviani si gioca alle 17.30 – e l’obiettivo per i corallini è riscattare immediatamente il ko del Liguori contro i lupi per riprendere quel percorso valso punti pesanti, consensi universali e una posizione d’alta quota in classifica.

Al Viviani non ci sarà Lorenzini, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Restano ancora in dubbio, invece, sia Ghislandi che Longo. Entrambi continuano a svolgere lavoro differenziato e solo a ridosso della partenza per il rito pre-gara lo staff medico scioglierà le proprie riserve a proposito della eventuale convocazione per il match contro i lucani.

Al via la prevendita – Scatterà alle ore 12 di domani – giovedì – la prevendita dei tagliandi d’ingresso per il settore ospiti del Viviani. I tagliandi saranno disponibili – nel limite massimo di capienza di 375 posti – presso il circuito Ciaotickets, sia online che presso le rivendite autorizzate, fino alle ore 19 di sabato (al costo 12 euro, oltre 1,50 euro di diritti di prevendita).