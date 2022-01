Turris, saluta Sartore: c'è l'accordo col Fiorenzuola

L’operazione era praticamente definita, andava soltanto formalizzata. Si separano dopo appena quattro mesi le strade della Turris e di Francisco Sartore: il club corallino ha raggiunto e ufficializzato l’accordo con il Fiorenzuola per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno, che nella prima parte della stagione ha trovato ben poco spazio in maglia corallina («Nel ringraziarlo per il contributo fornito nella stagione sportiva in corso, la società augura all'attaccante classe 1995 le migliori fortune umane e professionali»).

Perfezionata la cessione, la Turris potrà adesso dedicarsi alla – pianificata – operazione in entrata («Innesti sì, ma solo a compensare le partenze», ha ribadito a più riprese il diesse Rosario Primicile, insistendo sull’obiettivo primario di far quadrare i conti di bilancio). I nomi caldi restano quelli di Pandolfi e Russotto: la certezza è che una delle due trattative sarà condotta in porto, ma senza fretta.

Nel frattempo, riprenderà domani pomeriggio al Liguori la preparazione dei corallini in vista del ritorno in campo in campionato, al momento fissato per il 23 gennaio.