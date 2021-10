Turris verso il San Nicola: prevendita con restrizioni per i tifosi corallini

Prosegue a ritmo serrato la preparazione della Turris in vista della suggestiva sfida d’alta quota in programma domenica al San Nicola – fischio d’inizio alle 17.30 – contro la capolista Bari. sarà regolarmente a disposizione di mister Caneo il difensore Filippo Lorenzini, tenuto a riposo contro il Latina.

Al via intanto da quest’oggi, e fino alle 19 di sabato, la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio San Nicola. Con qualche limitazione, in esecuzione delle prescrizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza. «Il settore ospiti – ha fatto sapere il club corallino, recependo le informazioni diramate dal Bari – sarà riservato ai soli residenti nel comune di Torre del Greco, mentre sarà vietato l’acquisto di titoli validi per gli altri settori dello stadio ai residenti nell’intera provincia di Napoli».

I biglietti per il settore ospiti – al prezzo unico di euro 13,50 oltre 0,50 di diritti di prevendita – potranno essere acquistati esclusivamente attraverso il circuito TicketOne sia online, che presso i punti vendita autorizzati.