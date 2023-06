Turris, sarà separazione da Fontana: Caneo nel mirino

Resta da capire la forma, ma sarà separazione fra la Turris e Gaetano Fontana. Non ci sono le condizioni per la prosecuzione del rapporto fra il club corallino e l’allenatore. Obiettivi ed aspettative sono radicalmente inconciliabili. Da una parte, infatti, ci sarebbe la volontà del club di programmare un nuovo mini-ciclo triennale, nell’ottica di una graduale ma costante crescita, dall’altro le aspirazioni del tecnico ad un progetto immediatamente vincente.

Il confronto fra le parti resta serrato, finalizzato – essenzialmente – alla formalizzazione della interruzione anticipata del rapporto. Che sia risoluzione consensuale o – nella più drastica delle ipotesi – esonero (il contratto scadrà nel giugno 2024), è ancora da vedere. Quel che è (ormai quasi) certo è che la Turris e Gaetano Fontana non proseguiranno il rapporto cominciato nella passata stagione. Difficile, comunque, ipotizzare risvolti ufficiali prima di una decina di gioni (dovrà insimma attendersi - per lo meno - fino alla prossima settimana).

Nel frattempo è netta e decisa la virata del club corallino su Bruno Caneo.

Lui la prima scelta, naturalmente – e per forza di cose – subordinata alla definizione del rapporto con Fontana.