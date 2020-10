Slitta alle ore 18.30 il fischio d’inizio di Palermo-Turris. La decisione – ufficializzata in mattinata dalla Lega Pro – è stata assunta a seguito della comunicazione del Palermo relativa «all’esito positivo di alcuni tamponi effettuati nella giornata di martedì 20 ottobre sulla prima squadra rosanero».

In attesa, dunque, del responso dell’ulteriore ciclo di test eseguito in giornata dai siciliani, il match – in applicazione della speciale regolamentazione adottata dalla Lega lo scorso 6 ottobre – è stato posticipato alle ore 18.30.

Il protocollo prevede infatti che in caso di positività nel gruppo squadra a seguito dei test eseguiti entro le 48 ore antecedenti la gara, la società – che dovrà in ogni caso attenersi alla nota Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (relativa alle misure di isolamento per i club professionistici) – ha l’obbligo di far immediatamente svolgere allo stesso gruppo squadra un nuovo ciclo di test in conformità al protocollo sanitario vigente.

In particolare, ed è questo il caso del match del Barbera, «qualora i casi di positività al virus siano riscontrati nei calciatori della società ospitante, in attesa di conoscere l’esito del predetto immediato ciclo di test/accertamenti, che comunque dovrà pervenire almeno quattro ore prima del calcio d’inizio, il club stesso potrà richiedere alla Lega Pro il posticipo dell’orario della gara in programma. Solamente qualora la gara sia programmata dopo le ore 20.30, la Lega potrà disporre il posticipo al giorno successivo».

