Turris: slitta udienza Pandolfi, attesa per la conferenza sul futuro societario

È stata rinviata al 10 maggio l’udienza di discussione dinanzi alla Corte Federale d’Appello sul caso Pandolfi. Turris e Brescia hanno maturato un accordo transattivo relativo a tutte le condizioni di prestito e diritto/obbligo di riscatto; raggiunta anche l’intesa fra la società corallina e Pandolfi per un eventuale prolungamento (di un anno) del vincolo contrattuale, mentre è ancora in corso il dialogo fra il club lombardo e l’attaccante. Dunque, dopo il rinvio dello scorso 27 aprile su istanza congiunta di tutte le parti, la Corte ha disposto un ulteriore slittamento della discussione al prossimo 10 maggio.

Fronte societario – È attesa a stretto giro l’indizione di una conferenza stampa da parte della società, come del resto preannunciato a margine della gara col Bari dal presidente Colantonio. Diversi gli argomenti “caldi”, che vanno dalla salvezza centrata senza passare per i playout alla questione gestione Liguori, passando per i programmi futuri, rispetto a cui resta un punto fermo, posto dallo stesso patron dopo il successo contro i galletti valso l’aritmetica salvezza: «La Turris avrà continuità in serie C», indipendentemente da eventuali nuovi assetti societari. Ci sarebbe insomma da parte della proprietà la disponibilità a sedersi al tavolo di eventuali trattative per discutere della vendita del titolo, ma solo a condizione che l’interlocutore presenti tutte le garanzie del caso; diversamente, proseguirebbe la gestione Colantonio. È intanto dell’ultima ora la notizia di un contatto con la proprietà proprio per avviare un eventuale dialogo finalizzato ad una trattativa.

Il messaggio – Nel frattempo, arriva da mister Caneo un messaggio ai tifosi: «Rivolgo un saluto speciale a tutti i tifosi corallini, speciale perché non ho potuto gioire insieme a voi per una salvezza storica e che sicuramente sarà ricordata come la salvezza del silenzio, nel rispetto per le persone che non son più con noi a causa della pandemia. Ma, come sempre, la vita va avanti e la salvezza mi rende orgoglioso di aver contribuito insieme a tutte le componenti che hanno fatto parte del progetto Turris 2020-21 a regalare una grande soddisfazione ai tifosi! Quando le persone che sono vicino a me gioiscono, io sono contento e, nel momento in cui abbiamo raggiunto la salvezza, ho pensato a tutti voi che non avete potuto gioire sul campo, fisicamente, insieme a noi. Con affetto. Bruno Caneo».