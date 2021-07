Us Avellino, al via le visite mediche: il 28 amichevole col Napoli Primavera

Sono cominciate le visite mediche per i calciatori dell'Us Avellino. Oggi prima seduta per gli accertamenti diagnostici, compresi i tamponi molecolari per verificare eventuali positività al Covid-19 degli atleti biancoverdi.

Si riprende domani con la seconda seduta, che interesserà l'altra metà dei convocati per il ritiro di Roccaraso. Sabato si partirà alla volta della località turistica abruzzese.

Il ritiro terminerà il prossimo 4 agosto. Mercoledì 28 luglio prima amichevole per la truppa di mister Piero Braglia contro la Primavera del Napoli, sempre a Roccaraso. Il 4 agosto sfida a Frosinone contro i padroni di casa.