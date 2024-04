Avellino, Anna Frank con la maglia del Benevento: foto scandalo allo stadio

Non è ancora chiaro se si tratti di una foto isolata o di un fotomontaggio, e come e da chi sia stata diffusa, ma sta facendo il giro del web e dei social l’immagine di un cartoncino che raffigura Anna Frank con la maglia del Benevento e la scritta “Sannita Giudeo”, immortalata da un prospettiva che sembrerebbe essere quella di una persona presente allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino.

Una serie di reazioni indignate si sono scatenate di pari passo al rapido propagarsi dell’eco mediatica che ha ovviamente generato quanto si sarebbe verificato.

Lo scatto sembra essere stato realizzato all’interno del settore dello stadio “Partenio-Lombardi” in occasione della gara di campionato (Serie C, girone C) tra Avellino e Benevento, giocata ieri sera.

Una macchia che rischia di sporcare una serata di sport goduta dalle novemila persone presenti.

La tifoseria irpina organizzata non sarebbe promotrice della deplorevole iniziativa e, anzi, dovrebbe presto dissociarsi in maniera netta dalla vicenda con una presa di posizione ufficiale.

Anche la società del presidente D'Agostino ha subito preso le distanze. La Questura di Avellino sta cercando di risalire all'autore o agli autori del deprecabile episodio. Sul quale, fanno sapere da via Palatucci, sarà fatta piena luce senza lasciare nulla al caso.