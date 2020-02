Per l'Agropoli arriva un'altra sconfitta (0-1) sul campo amico del Guariglia. Nell'anticipo a passare sono i lucani del Francavilla che si impongono di misura e difatto condannano alla quasi certa retrocessione i biancazzurri tirrenici che erano chiamati all'ultimo tentativo per cercare una difficile rimonta. E dire che nella prima frazione la formazione del neo trainer Ferragina, è andata vicino al vantaggio quando all'ultimo minuto Pagano si è procurato un penalty che poi lo stesso calciatore ha fallito facendosi ipnotizzare dal portiere Caruso, che ha neutralizzato il tiro dagli undici metri. Nella ripresa invece è arrivata al minuto 28' la rete dei lucani con Maione. Una marcatura che si è rivelata decisiva che ha consegnato la vittoria al Francavilla che torna a sperare di evitare la retrocessione diretta, mentre per l'Agropoli l'obiettivo è quelo di concludere la stagione salvando il titolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA