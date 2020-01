C'era grande attesa per l'incontro tra il presidente dell'Agropoli Stefano Bisogno, (nei giorni scorsi duramente contestato dai tifosi che ne chiedevano un passo indietro), e i vertici del comune con in testa il sindaco Adamo Coppola, gli assessori ed una componente degli stessi tifosi. Al termine del summit il presidente Bisogno, dopo aver fornito tutta la documentazione in modo dettagiato relativa alla sua gestione, nella quale si evince che vi sia un debito di circa 60mila euro, tra cui 58mila nei confronti della Vis Montorese, riconducibile allo stesso Bisogno e di 3900 euro verso fornitori. A queste somme vanno aggiunte 180mila euro di debiti contratti verso Equitalia e 20mila verso fornitori, scaturiti dalle gestioni precedenti. " Ho deciso di fare un passo indietro- ha detto Bisogno- per rispettare la volontà popolare. Visto che la mia persona non era più gradita ho consegnato tutto nelle mani del sindaco che resta il principale garante. Non posso che augurare a chi subentrerà buona fortuna". Ora la patata bollente è passata nelle mani del primo cittadino di Agropoli, che dovrà cercare di dipanare l'intricata matassa e garantire un futuro solido dal punto di vista finanziario allo storico club. © RIPRODUZIONE RISERVATA