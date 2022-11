Angri-Tivoli 1-0, il gol del baby Fiore vale il sesto risultato utile consecutivo

Un gol del baby Fiore permette all'Angri di battere il Tivoli al Novi e di ottenere il sesto risultato utile consecutivo. I grigiorossi hanno acquisito ormai la giusta consapevolezza per scalare la classifica dopo il disastroso inizio di stagione.

Il successo odierno permette alla squadra doriana di agganciarsi al trenino dei playoff, rosicchiando anche un punto rispetto alla seconda piazza in classifica. Col Sorrento che prova la fuga, infatti, l'Angri ha ora solo tre punti di distanza dalla piazza d'onore del girone G di Serie D. E ha tutte le carte in regola per potersi accomodare al tavolo delle grandi nel momento clou della stagione.

In cinque partite della gestione tecnica di Luigi Sanchez, i grigiorossi hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio. Lo stesso ruolino di marcia della capolista Sorrento e della Lupa Frascati, quest'ultima sistemata al secondo posto a pari punti con il Cassino. Numeri importanti, che appunto permettono all'Angri di poter alzare l'asticella degli obiettivi stagionali e proiettarsi con ancora maggior convinzione al prosieguo del torneo.