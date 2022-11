Sorrento-Vis Artena 1-0, il gol di Gaetani vale l'allungo in classifica

Il Sorrento ritrova la vittoria dopo il pareggio di Pagani e allunga il vantaggio in classifica. Sono sei ora le lunghezze di vantaggio su Lupa Frascati e Cassino che hanno superato la Palmese, sconfitta in casa dalla formazione romana.

Ai rossoneri è bastata una rete dell’attaccante Davide Gaetani (nella foto), al 27’ del primo tempo per conquistare i tre punti che li portano a 26 in classifica.

Dopo una prima fase in sordina, il Sorrento trova le giuste geometrie e al 23’ uno spunto di Scala, che serve Gaetani sorpreso in fuorigioco. La rete di Gaetani arriva, invece, grazie ad un assist di Petito, il tocco rasoterra sorprende la difesa avversaria, Gaetani, controlla e beffa portiere Giuliani infilando la rete decisiva. Tre minuti dopo annullato una rete di Fusco (gran zuccata su corner) per un fuorigioco di Gaetani, fermo sulla linea di porta.