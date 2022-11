Casertana-Arzachena 0-0, Favetta sbaglia un calcio di rigore

Il pareggio a reti bianche non è la fotografia più nitida di Casertana-Arzachena. Alla fine vince l'imprecisione o la sfortuna degli attaccanti ma la gara è entusiasmante e ricca di occasioni.

Le due deluse del campionato cercano i tre punti per continuare a rincorrere il Sorrento capolista, la qualità in campo è alta e le occasioni fioccano. Cominciano meglio i padroni di casa con Favetta, ben liberato in area che cicca la conclusione. Poi due volte pericolosi gli ospiti prima che i falchetti prendano in mano le redini del gioco. Onazi e Bollino ispirano Turchetta che fallisce due clamorose occasioni, poi ancora Bollino su punizione impegna Fusco e spreca da due passi un cross di Turchetta. Lo stesso Bollino al 40’ si guadagna un rigore che Favetta si fa parare dal portiere Esposito.

Il primo tempo sembra di buon auspicio per la Casertana ma nella ripresa l'Arzachena si fa preferire. Bonacquisto costringe Romano alla super parata con un colpo di testa ravvicinato, Al 15’ Bolo colpisce la traversa con una gran punizione. I padroni di casa offendono di inerzia, al 23’ Paglino sfonda sulla destra ma Ferrari prima e Vacca dopo non riescono a trasformare in gol un batti e ribatti in area.

L'Arzachena si affida al contropiede, al 31’ Pinna fallisce un gol in acrobazia, poi ancora una percussione di Paglino ma il risultato non si sblocca. Le due squadre confermano di avere buone qualità ma il tempo per recuperare il distacco dalla vetta si accorcia sempre di più.