Portici-Real Monterotondo Scalo 2-3, è la quarta sconfitta consecutiva

Quarta sconfitta consecutiva per il Portici, la terza al San Ciro da inizio campionato. Al comunale passa il Real Monterotondo Scalo per 3-2. Gli azzurri restano così impelagati nel gruppone della zona rossa a braccetto con Tivoli (sconfitto di misura ad Angri) e Sarrabus Ogliastra (pari in casa dell’Ilvamaddalena), staccati di una lunghezza da Atletico Uri e Pomezia (2-2 nello scontro diretto).

Al San Ciro la gara è già fortemente indirizzata dopo i primi 45 minuti di gioco, con gli ospiti avanti di due reti. La sblocca Baldassi al minuto 20, raddoppia poi Santi nel recupero; di mezzo, il rosso rimediato da Maravolo, che complica ulteriormente la domenica dei suoi. Nella ripresa – corre il 18’ – Di Gennaro riaccende le speranze con una magistrale punizione ma tempo dieci minuti e Tilli cala il tris. Riccio trova il gol del 3-2 a ridosso del triplice fischio ma non c’è tempo per la rimonta. Finisce 3-2.