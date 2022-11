Afragolese-Altamura 1-2: terza sconfitta di fila, traballa la panchina di Bitetto

Perde ancora l’Afragolese. Terzo ko consecutivo per i rossoblù, sempre per mano di una pugliese. Allo stadio Piccolo di Cercola passa il Team Altamura nel segno di Mattera e Bertolo; di mezzo la rete dagli undici metri di Longo che accende un’illusoria speranza, spazzata via nel giro di tre minuti. La sconfitta costa cara all’Afragolese, scivolata adesso a -6 proprio dall’Altamura, quinto. Ed ora traballa pericolosamente la panchina di mister Bitetto.

La prima frazione di gioco è un monologo pugliese. Ospiti pericolosi dopo cinque minuti con Ganci, che dal limite sfiora il palo. Rispondono i padroni di casa con Longo, che di testa impegna Spina. È però l’Altamura a premere sull’acceleratore, rendendosi pericoloso prima con Casiello, poi con Murtas. Allo scade Mattera trova il gol del meritato vantaggio. Ci riprova Longo dopo due minuti, trovando stavolta la traversa a dirgli di no.

Nella ripresa, cinque minuti e Sowe spara alto da ottima posizione ma alla lunga gli ospiti riprendono a macinare gioco e occasioni. Provitolo è decisivo su Sosa, Lacassia spara alto di testa sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Al minuto 42 il pari Afragolese nel segno di Longo, che realizza dagli undici metri. L’esultanza dura appena due minuti. Fino al colpo del ko piazzato da Bertolo, che realizza il definitivo 1-2.