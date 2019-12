Due movimenti in uscita, uno per il Savoia, l’altro per il Portici. Il club dei presidenti Annunziata-Mazzamauro ha ufficializzato il trasferimento di Francesco Giunta (foto ufficio stampa Us Savoia 1908) al Grosseto. Il centrocampista classe ’99, scuola Virtus Entella, ha trovato ben poco spazio nella prima parte della stagione agli ordini di mister Parlato; su di lui, dunque, è scatto il deciso pressing del sodalizio toscano, seconda forza del girone E di serie D, che alla fine se ne è assicurato le prestazioni.



Ha il sapore della delusione la separazione tra l’argentino Alan Cristian Arario ed il Portici. Il centrocampista classe 1995 – che nel luglio 2014 Sabatini assicurò alla Roma, soffiandolo all’Atletico Madrid – è approdato in estate al club azzurro tra notevoli proclami. In maglia azzurra, però, ha inciso ben poco. La sua strada si è dunque ufficialmente separata da quella del Portici. © RIPRODUZIONE RISERVATA