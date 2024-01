Bitonto-Angri 0-0: due legni grigiorossi

I legni fermano l'Angri nella gara esterna contro il Bitonto, che resta da solo all'ultimo posto in classifica viste le concomitanti vittorie di Palmese e Gallipoli. La sfida termina a reti inviolate, ma è l'Angri a poter recriminare per la traversa scheggiata da Herrera su punizione nel primo tempo e il palo centrato da De Marco nelle ultimissime battute del match.

Il Bitonto ha creato un solo reale pericolo verso la porta doriana con Obodo al 10', ma il pallone non ha centrato lo specchio.

Sul fronte opposto, oltre ai due montanti colpiti, l'Angri s'è fatto vivo verso la porta neroverde impegnando l'estremo Diame prima con Ascione e poi con Giorgio.

Il pareggio è comunque un bicchiere mezzo pieno per l'Angri, che allunga di un punto sulla Polisportiva Santa Maria, ma soprattutto aggancia il Barletta a quota 21 e riduce a una sola lunghezza il gap dal Fasano. La squadra di mister Di Costanzo resta dunque in piena corsa salvezza, con la consapevolezza di avere i mezzi per poter ambire anche a un finale di stagione senza la “coda” dei playout.