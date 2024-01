Romana-Cavese 1-1: Urso risponde a Calì

La Cavese pareggia in rimonta contro la Romana alla prima del 2024. Risultato importante per gli aquilotti, tenendo conto dell'eccezionale risalita in classifica dei capitolini nella seconda parte del girone d'andata. Nove le partite utili di fila per la Romana, che ha chiuso il 2023 con ben tre vittorie consecutive che alla vigilia rendevano l'impegno tutt'altro che abbordabile per i ragazzi di mister Cinelli.

Le reti che fissano il definitivo 1-1 arrivano nel primo tempo, dopo un paio di sortite pericolose da una parte e dall'altra.

Al 37’ Calì dal limite dell'area sblocca il punteggio portando in vantaggio la Romana con una gran conclusione che non lascia scampo a Boffelli. Il pareggio pochi minuti dopo arriva grazie alla caparbietà di Urso, che indovina l'angolo giusto da posizione decentrata mandando le squadre all'intervallo sull'1-1.

Nella ripresa arrivano le proteste dei padroni di casa per il gol di Ruggeri annullato per fuorigioco. Poi c'è spazio per la ghiotta occasione sprecata da Fiore dal limite dell'area. Sfortunati gli aquilotti poco dopo la metà della ripresa, con Urso che colpisce la traversa con una velenosa conclusione. Nel finale poco o nulla da registrare, con il pari che consente alla Cos Sarrabus Ogliastra di rosicchiare 2 punti alla capolista Cavese e alla stessa Romana, terza forza del girone.