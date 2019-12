L'Agropoli dopo il ko interno vede sempre più da vicino l'ultimo posto ed ora è atteso da un match molto difficile sul campo del Brindisi. E la gara in programma al Fanuzzi per intesa raggiunta tra le due società è stata anticipata a sabato, l'orario di inizio è fissato per le ore 15. Intanto i biancazzurri si sono ritrovati al Guariglia per riprendere gli allenamenti agli ordini di Procopio, il quale ha potuto valutare anche i possibili nuovi innesti che sono stati annunciati con la riapertura del mercato. Il presidente Stefano Bisogno, ha dichiarato che sono previsti gli innesti richiesti dal tecnico per cercare di risalire in classifica ed evitare un immediato ritorno in eccellenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA