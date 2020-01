L'Agropoli dopo il buon punto ottenuto con il Foggia, prova a dare continuità per cercare di tentare una risalita che al momento non appare per niente facile. I delfini di Procopio, chiudono la classifica con 13 punti ma il terzultimo posto che equivale a disputare i playout non è molto lontano solo sei punti il ritardo rispetto alla Fidelis Andria, ma per ridurre il gap bisogna fare punti anche in trasferta a partire dal match di domani con l'Altamura. Per questa gara non ci sarà più Sgambati che si è accasato in serie C alla Vibonese, mentre nel reparto arretrato oltre al portiere Sanchez, sulle corsie agiranno Guida e Matrone, in mezzo a sostituire Sgambati potrebbe esserci Stratoti al fianco di Bonfini, sulla mediana: Pagano, Proto, Acunzo e Numerato, qualche dubbio per il tecnico tirrenico nel reparto avanzato dove Cappiello e Carrafielo si sono allenati a singhiozzo e potrebbero non essere al meglio, pronti a subentrare Solazzo e Cozzolino. La gara inizia alle ore 14.30 e saraà diretta da Valentina Finzi della sezione di Foligno. © RIPRODUZIONE RISERVATA