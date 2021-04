La Gelbison vince 2-1 con il Ragusa e tiene il passo delle big

La Gelbison ritrova la vittoria dopo il passo falso di Biancavilla e resta in scia delle due formazioni di Messina che dal canto loro non sbagliano colpi. La Gelbison per la sfida del Morra con il Marina di Ragusa, si presenta con la migliore formazione dopo il recupero dei tre di centrocampo che hanno scontato il turno di squalifica e fin dalle prime battute i rossoblu di Ferazzoli, prendono il possesso del gioco con i siciliani che si lmitano a controllare e solo raramente creano azioni pericolose come al 18' con Manfrè che spreca in modo clamoroso. Il vantaggio dei cilentani arriva al minuto 37 con Sparacello, che sfrutta l'assist di Gagliardi e sigla l'1-0. Nel finale Gagliardi colpisce la traversa e il tempo si chiude con questo parziale. Nella ripresa la 3' arriva la seconda segnatura e la firma Onda, su cross di De Foglio. Il Marina di Ragusa rientra in partita con la rete al 13' di La Vardera, ma la Gelbison riesce a controllare il prezioso vantaggio di una rete fino al triplice fischio e ottiene tre preziosi punti. Si ritorna in campo mercoledì con la trasferta sul campod dell'Acireale.