La Nocerina si riscatta dopo il tonfo interno con il Matera. I rossoneri impongono il pareggio casalingo al Nardò, che nella classifica del girone H di Serie D viaggia a 2 sole lunghezze dalla vetta.

Protagonista di giornata l'attaccante Balde, che apre e chiude il tabellino dei marcatori nel 2-2 maturato allo stadio Giovanni Paolo II. Una Nocerina più concreta rispetto agli avversari, per i quali l'ampio possesso palla non ha trovato adeguata finalizzazione.

A metà frazione i rossoneri passano con l'attaccante scuola Barcellona che trasforma in rete il suggerimento di Basanisi. I neretini reagiscono, collezionando occasioni con De Giorgi, Ciraci e soprattutto Gjonaj, che raccoglie una respinta del palo su indecisione di Stagkos ma spreca incredibilmente. Il numero 10 granata del Nardò si fa però perdonare al 38' quando accomoda a Dambros l'assist per il parziale 1-1.

Nella ripresa i padroni di casa ribaltano subito il punteggio con De Giorgi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Nocerina reagisce e dopo una punizione velenosa di Garofalo trovano il pareggio. Su conclusione di Chietti il portiere Viola respinge proprio sui piedi di Balde che fa 2-2. Un ritorno a sorpresa per i rossoneri, che con Ambro sfiorano addirittura il nuovo vantaggio, trovando però Viola a dire di no.

I neretini riprendono però in mano il pallino del gioco e collezionano altre occasioni. Stagkos risponde presente su Guadalupi e due volte su Gjonaj. Il punteggio però resta invariato, così come la classifica della Nocerina che resta in zona playout pur avendo guadagnato un punto su Molfetta e Lavello, uniche due squadre sconfitte nella giornata odierna di campionato.