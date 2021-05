Santa Maria Cilento blocca sul pari (0-0) la capolista Acr Messina

Il Santa Maria Cilento dopo aver imposto il pareggio nel match di andata alla capolista Acr Messina si ripete anche nel difficile impegno al Franco Scoglio, dove i ragazzi del tecnico Gianluca Esposito, riescono a costringere il team di Novelli, alla divisione della posta con una prova di grande orgoglio e portano a casa un punto pesante in chiave salvezza e interrompono la serie di 4 vittorie consecutive della squadra leader della graduatoria. La prima frazione scorre senza sussulti, mentre nella ripresa il Messina ci prova ma trova in Polverino un baluardo insuperabile e il risultato resta inchiodato sullo 0-0 fino al triplice fischio. Un risultato accolto con favore anche dalla capolista considerato che le principali antagoniste Fc Messina e Gelbison non sono riuscite a fare di meglio