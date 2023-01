Cangelosi avverte la Casertana: «Cassino squadra organizzata»

Prima gara dopo il derby di Pagani che ha spento le ambizioni di primato della Casertana. Mister Cangelosi tiene alta la guardia dei suoi: «Mancano 14 partite e l'obiettivo non cambia. Dobbiamo cercare di vincerle tutte. Alla fine vedremo dove saremo arrivati».

Al momento però, il mirino dei falchetti scende di un gradino abbondante e si fissa sui playoff. In chiave spareggi la gara di domani al Pinto contro il Cassino (ore 14.30) è uno scontro diretto: «Il Cassino è una squadra organizzata con principi non diversi dai nostri. Ho visto la partita dell'andata - spiega il tecnico della Casertana - sono aggressivi, vanno affrontati con la giusta concentrazione. Per fortuna, al netto di qualche acciacco, la squadra sta abbastanza bene. Sono positivo».