Una Casertana convincente spazza via l'Ilvamaddalena con un tris inequivocabile e prosegue la sua rincorsa ai piani alti della classifica. Accade tutto nella ripresa dopo che nella prima frazione di gioco i falchetti, pur pressando con continuità l'avversario, non erano riusciti a fare breccia nella difesa ospite. Ci ha pensato il solito Ferrari, giunto a quota dieci reti in campionato, a spianare con una doppietta la strada alla sua squadra prima che Vacca mettesse in ghiaccio il risultato. Rossoblù solitari al quinto posto, ma sempre distanti dieci lunghezze dalla vetta della classifica per effetto della concomitante vittoria della capolista Paganese, corsara sul difficile campo dell'Arzachena. Proprio domenica prossima la Casertana renderà visita agli azzurrostellati per una partita che con ogni probabilità deciderà il suo destino in chiave lotta per la promozione. Tornando alla gara di ieri, «man of the match» ovviamente Ferrari, ma una menzione particolare per il giovane Tringali, onnipresente in ogni zona del campo. Bene anche Casoli e Paglino.



Privo dell'infortunato Rainone e dello squalificato Liurni, il tecnico rossoblù Cangelosi manda in campo dall'inizio Soprano nel cuore della difesa e conferma fiducia a Taurino in attacco lasciando Turchetta in panchina. Rossoblù subito aggressivi e dopo una conclusione alta di Tringali, al 6' Bollino ci prova direttamente da calcio di punizione ma la palla sibila il palo alla sinistra di Soldini. La casertana insiste e al 21' ancora Bollino in evidenza con un'acrobazia in piena area ma la conclusione che ne vien fuori è debole e centrale e facile preda del portiere ospite. Al 23' ancora Bollino in evidenza stavolta con una deviazione di prima intenzione su cross dalla sinistra di Sena ma la palla è alta. L'Ilvamaddalena prova a uscire dal guscio e in due occasioni si rende insidiosa con altrettanti colpi di testa che, però, non sortiscono gli effetti sperati. Nel finale (42') sempre Bollino a rendersi pericoloso con una conclusione che Soldini neutralizza.

Nella ripresa, come era lecito attendersi, la Casertana parte fortissimo e già al 54' potrebbe passare in vantaggio se Ferrari, suo malgrado, non si trovasse sulla traiettoria di tiro di Bollino proprio sulla linea di porta vanificando la conclusione del suo compagno di squadra. La Casertana insiste nel suo pressing e al quarto d'ora raccoglie meritatamente i frutti del suo lavoro. Traversone dalla destra di Bollino e perfetta girata di testa di Ferrari che non lascia scampo a Soldini. Sullo slancio dopo appena tre giri di lancette arriva il raddoppio. Stavolta è Paglino a vestirsi nei panni di rifinitore con un preciso cross sempre dalla destra che trova puntuale l'impatto di testa di Ferrari. Casertana ormai padrona del campo, brava anche nel gestire il doppio vantaggio concedendo il minimo a un'Ilvamaddalena generosa ma mai in grado di proporre un'insidia degna di nota alla difesa rossoblù con Soprano e Sabatino a giganteggiare sugli attaccanti della formazione sarda. Casertana che gioca sul velluto e che torva ulteriori risorse da nuovi entrati e proprio sull'asse di due elementi subentrati che trova la terza realizzazione. Discesa sulla sinistra di Turchetta e perfetto centro per l'accorrente Vacca che di testa non ha difficoltà a piazzare la sfera nel sacco. I restanti minuti sono pura e semplice accademia per la Casertana al suo secondo centro consecutivo in altrettante partite dall'inizio del girone di ritorno. La vetta è ancora lontana in termini di punti di distacco, ma, come accennato, domenica prossima a Pagani potremmo assistere alla riapertura del campionato per una Casertana che comincia finalmente a prendere consapevolezza della propria forza e ad apprendere i dettami tecnico-tattici sul suo allenatore. Staremo a vedere.