La Casertana vince e convince: Ilvamaddalena battuta 3-0 al Pinto

Finalmente convincente. La cura Cangelosi funziona, la Casertana batte 3-0 l'Ilvamaddalena al Pinto praticamente senza rischiare nulla e trova la seconda vittoria consecutiva. Stretta, aggressiva e con tante idee, la squadra rossoblù domina l'incontro sin dal primo minuto. I falchetti liberano spesso al cross Bollino che però pecca di di precisione.

L'occasione d'oro i rossoblù ce l'hanno proprio con l'esterno che, su punizione, sfiora il palo al 6'. Il primo tempo finisce a reti bianche ma nella ripresa i padroni di casa concretizzano la mole di gioco con estrema efficacia. La porta dell'Ilvamaddalena sembra maledetta quando al 9' Bollino tira a colpo sicuro da dentro l'area ma colpisce Ferrari sulla linea di porta. E' solo un'impressione perchè la gara si stappa al 15' quando il bomber finalizza di testa un cross finalmente preciso dello stesso Bollino.

La Casertana è un fiume in piena ed ancora Ferrari raddoppia al 18' sempre di testa su assist stavolta di Paglino. Due a zero ma la crescita dei falchetti si sostanzia anche nella gestione del risultato. Pochi rischi ed efficacia in contropiede come le grandi: al 38' arriva anche il 3-0 ad opera di due subentrati. Turchetta si libera a sinistra e pennella al bacio per Vacca che segna il terzo gol di testa di giornata. La Casertana non rischia praticamente nulla fino alla fine mentre i tifosi si concentrano sui risultati degli altri campi. La rincorsa alla vetta è ancora proibitiva. Domenica l'ultima speranza nello scontro diretto di Pagani.