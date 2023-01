Dopo la rocambolesca vittoria di Nola, oggi la Casertana è chiamata a dare continuità. Al Pinto è di scena l'Ilvamaddalena, un match dal quale si attendono miglioramenti significativi anche sul fronte del gioco. «Per questa partita mi aspetto dei miglioramenti - conferma il tecnico Vincenzo Cangelosi - mi riferisco sul piano del gioco. Giocando in casa ci consente di sviluppare meglio quello che proviamo durante la settimana di preparazione. È normale che dobbiamo intensificare sia l'aggressività e sia la voglia di fare la partita». Fatto sta che, anche per il modo con cui è arrivata, la vittoria di Nola ha restituito morale ai rossoblu. «Le vittorie aiutano a lavorare meglio dice Cangelosi e di credere in quello che si fa. Per questo diventa importante dare continuità ai risultati. Siamo consapevoli di aver vinto solo una partita, per cui dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita, magari anche in maniera veloce perché davanti a noi non è che ci sia tanto tempo visto che siamo già al girone di ritorno». Avversario di prendere con le molle, quello di questo pomeriggio.

L'Ilvamaddalena è squadra capace di battere l'Arzachena e, poi, di subire quattro gol in casa dall'ultima in classifica. Lo stesso Cangelosi tiene tutti sul chi va la. «L'Ilvamaddalena ha un sistema di gioco simile al nostro dice ed è squadra che cerca sempre di fare la partita. Davanti ha dei giocatori interessanti ed è una squadra pericolosa proprio perché pensa soprattutto a giocare, favorita dal fatto di avere poche pressioni. Leggevo dalle statistiche, poi, che è la squadra che ha fatto più rimonte di tutti nel girone, per cui ci troviamo di fronte un avversario da prendere con le molle».



Problemi in difesa per quanto riguarda l'undici che scenderà inizialmente in campo. Non sarà della partita, infatti, capitan Rainone, fermato da un problema al polpaccio. Al suo posto, sebbene non al massimo della condizione, dovrebbe giocare Soprano che si è ripreso da poco dal problema alla caviglia accusato in occasione dell'amichevole dello scorso mese contro la formazione Primavera della Roma. Alternativa possibile il poliedrico Vacca, oppure il giovanissimo Aceti. Ma, stringendo i denti, Soprano dovrebbe essere della partita sin dal fischio d'inizio. Fatto sta che per la società è il caso di stringere sul mercato perché adesso i centrali disponibili in rosa sono appena due.



Centrocampo invariato, mentre qualche novità si registrerà in attacco. Mancherà Liurni, fermato dal giudice sportivo a seguito del rosso diretto rimediato sette giorni fa contro il Nola. Al suo posto giocherà il rientrante Bollino che per caratteristiche tecniche è l'unico attaccante esterno in rosa di piede mancino. Confermatissimo Ferrari, in avanti ballottaggio tra Turchetta e Taurino con il primo che partirebbe leggermente in vantaggio sull'ex Bitonto.

La Casertana, pertanto, dovrebbe scendere in campo con Prisco in porta; Paglino, Soprano, Sabatino e Cugnata da destra verso sinistra della linea difensiva; Casoli, Tringali e Manzo nella zona nevralgica del campo; in attacco, infine, spazio al tridente offensivo composto da Bollino e Turchetta a supporto di Ferrari, terminale offensivo di riferimento. La direzione arbitrale dell'incontro è stata affidata Duccio Mancini della sezione Aia di Pistoia che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Alessandro Ceci di Frosinone e Michele Nappi di Latina.