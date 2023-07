Cavese, Cinelli si presenta giovedì: un ritorno nel reparto offensivo

Giovedì 13 luglio prossimo i tifosi della Cavese conosceranno il nuovo tecnico Daniele Cinelli. Nei saloni dell'Holiday Inn di Cava de' Tirreni, alle 18.30 è in programma la prima conferenza stampa dell'allenatore ex Acr Messina, fortemente voluto sulla panca biancoblu dal nuovo direttore sportivo Pasquale Logiudice.

Cinelli è stato il nome a sorpresa venuto fuori nelle ultime settimane, dopo che a lungo era circolata l'ipotesi Giovanni Ferraro.

Il tecnico di Vico Equense, reduce dalla doppia vittoria del campionato di Serie D alla guida di Giugliano e Catania, era stato praticamente chiesto a gran voce dalla tifoseria metelliana.

La virata verso Cinelli è stata imposta da Logiudice, che s'è fatto garante delle qualità umane e tecniche dell'ex centrocampista dell'Avellino. Conseguita l'abilitazione federale, sarà all'esordio assoluto come “head coach” in una piazza calda come quella di Cava de' Tirreni. Un esame di maturità immediato, tenendo conto che non si sono ancora rimarginate le ferite delle due mancate promozioni in Serie C sfuggite negli ultimi due campionati.

In chiave mercato la società sta definendo i dettagli per trattenere in gruppo i difensori centrali Lomasto e Magri, oltre al bomber Foggia che vanta una lunga schiera di pretendenti. Il centravanti ex Cerignola dovrebbe però restare, assumendo anche i gradi di capitano della squadra che dovrà tentare, per il terzo anno di fila, la riconquista del calcio professionistico.

Come vice in prima linea potrebbe contare sul ritorno di Martiniello, classe 1996, che con la maglia biancoblu realizzò ben 19 reti nel campionato di Serie D 2017-18. Nelle stagioni successive non s'è tuttavia espresso con gli stessi numeri, raggiungendo la doppia cifra solo alla Vastese nell'annata 2020-21 (10 gol).