Cavese, tris all'Acireale al Lamberti: mercoledì playoff con il Sant'Agata

Si chiude con una vittoria la regular season per la Cavese, che regola l'Acireale col punteggio di 3-1. Gli aquilotti allungano sulla terza posizione e concludono a -1 dalla Gelbison, promossa in Serie C, proiettandosi però con la giusta testa ai playoff.

La sfida odierna era ininfluente sotto ogni punto di vista: già delineata infatti la griglia dei playoff coi rispettivi piazzamenti. E allora tutti in campo a mente sgombra, magari puntando a risparmiare qualche energia per l'esordio in post-season previsto per mercoledì.

Pur con una migliore partenza, l'Acireale va sotto alla prima vera occasione costruita dalla Cavese. Poco dopo la mezz'ora Bacio Terracino porta in vantaggio i biancoblu capitalizzando un assist di Banegas. Anatrella neutralizza la risposta acese e poco prima dell'intervallo Corigliano realizza il raddoppio.

A inizio ripresa Palma mette in ghiaccio il risultato per la Cavese, che in pieno recupero concede all'Acireale il gol della bandiera firmato da Cadili. Si chiude con un bel po' di rammarico visto il minimo distacco dalla Gelbison ma ci sarà da onorare la stagione fino al termine. Mercoledì si torna di nuovo al Lamberti per affrontare quel Città di Sant'Agata che due settimane fa, fermando gli aquilotti sul pari in bianco come all'andata, ha di fatto ridotto al lumicino le speranze di promozione in Serie C per la formazione di mister Troise.