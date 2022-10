Cittanova-Santa Maria Cilento, ultima spiaggia senza Capozzoli

Un inizio di stagione così negativo non lo aveva immaginato neanche il più pessimista dei tifosi del Santa Maria Cilento, che alla sua terza partecipazione al campionato di serie D ha fatto registrare tre sconfitte in altrettante partite disputate di cui due sul campo amico del Carrano, situazione che peggiora se si prende in esame anche la gara di Coppa Italia persa sempre sul campo di casa per mano del Lamezia. Una sola rete fatta e ben 7 subite in campionato (9 con la Coppa) hanno indotto tecnico e squadra al silenzio stampa.

Per il club caro al presidente Francesco Tavassi è certamente il periodo più difficile ma l'opportunità di invertire questo trend negativo arriva subito con il turno infrasettimanale in programma domani, quando gli uomini del tecnico Di Gaetano saranno impegnati sul campo del Cittanova che in classifica conta solo 2 punti. Non ci sarà il fantasista Capozzoli, squalificato dopo aver rimediato l'espulsione nel finale domenica contro il Sant'Agata.

Al Morreale-Proto di Cittanova arbitra Giudice di Frosinone, fischio d'inizio alle 15.