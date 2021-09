Coppa Italia, il Giugliano si aggiudica il derby con l'Afragolese

Vittoria di misura (2-1) del Giugliano, che supera in casa l'Afragolese e passa il turno. I tigrotti si impongono al De Cristofaro, ancora inagibile e pertanto interdetto al pubblico.

Gli uomini di Ferraro passano in vantaggio al 10' del primo tempo con Mekki, che sorprende Romano e spezza l'equilibrio. I padroni di casa controllano bene le sfuriate degli ospiti e nella ripresa, al minuto 24, raddoppiano con l'attaccante Abreu. La reazione dell'Afragolese non si fa attendere: gli uomini di Fabiano accorciano le distanze con Celiento, che al 33' sfrutta un assist dell'ex di turno Caso Naturale. L'Afragolese preme, ma il Giugliano resiste e porta a casa l'intera posta in palio.