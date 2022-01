Finisce in parità e senza reti il derby del cilento Santa Maria-Gelbison

L'atteso derby del cilento tra il Santa Maria e la Gelbison capolista del girone I di serie D termina in parità e senza reti ma non sono mancate le emozioni: rigore sbagliato dai rossoblu vallesi e Santa Maria che gioca in dieci per più di un tempo. La gara parte subito in salita per i padroni di casa che al 4' si vedono assegnare un penalty contro per una trattenuta in area. Lo specialista della compagine vallese il capitano Uliano, questa volta sbaglia in modo clamoroso. La replica dei giallorossi di Castellabate vede protagonista Tandara, il quale impegna D'Agostino. Nel finale della prima frazione il Santa Maria resta in dieci per l'espulsione di Masullo. Nella seconda frazione si attende la Gelbison ma sono gli uomini di Nicoletti, a rendersi pericolosi, l'occasione per sbloccare il derby però, capita a Gagliardi, l'attaccante vallese si vede negare la gioia della rete da un prodigioso intervento di Grieco. Non accade più nulla neanche nei 6' di recupero e alla fine è 0-0 con la divisione della posta che viene accolta con favore dal Santa Maria, meno dalla Gelbison che ora vede avvicinarsi la Cavese, ma gli uomini di Esposito, devono ancora recuperare la sfida con il Trapani.