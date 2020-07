La Gelbison dopo il primo innesto con l'arrivo del centrocampista Maiorano, ecco che presenta l'attaccante. Questa volta non si tratta di un nuovo arrivo ma di una conferma, stiamo parlando di Gianmarco Tedesco, il calciatore che arrivato con il mercato dicembrino, ha deciso di rinnovare con la casacca rossoblu anche per la prossima stagione. Una scelta che era nell'aria e che è stata ufficializzata nel pomeriggio dal patron del club Maurizio Puglisi, che lo ha prssentato dopo la firma. L'attaccante 31enne, di Torre Annunziata, che vanta una lunga esperienza in quarta serie ha confermato nelle prime dichiarazioni il suo desiderio di continuare l'esperienza a Vallo della Lucania: " Aspettavo questa chiamata e non ho mai nascosto il prosposito di continuare a vestire i colori rossoblu della Gelbison. Poi voglio sottolineare il rapporto con il presidente Puglisi, uno dei pochi in queste categorie si contraddistigue per la sua correttezza. Ora spetta a me ripagare per la fiducia accordatami". © RIPRODUZIONE RISERVATA