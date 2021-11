Gelbison il centrocampista Frulla lascia il club: va al Notaresco

Da domani parte il mercato dicembrino e in casa Gelbison per il momento si registra una voce in uscita. Mattia Frulla, 29 anni, centrocampista, tra l'altro primo acquisto di questa stagione che vede i cilentani guidare la classifica del girone I, ha deciso di lasciare il club rossoblu per far ritorno al Notaresco, società da cui era arrivato l'estate scorsa, per sposare il progetto del tecnico Gianluca Esposito. Per Frulla, quindi si chiude anzitempo l'avventura con la casacca della formazione vallese, con cui ha collezionato 11 presenze di cui soltanto 4 da titolare e con una rete realizzata nel match vinto con il Messina Fc. Siamo solo all'inizio delle trattative e Il direttore sportivo Pascuccio, come più volte ha detto la società è attenta a valutare le possibiltà ed è già pronto a tornare sul mercato per assicurarsi altre pedine e non si può escludere neanche l'arrivo anche di un altro attaccante.