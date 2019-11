Dopouna settima di lavoro sotto la guida tecnica del neo timoniere Luigi Squillante, parte il nuovo corso della Gelbison, che dopo la fase Martino, per il prosieguo della stagione ha deciso di affidarsi alle mani dell'esperto allenatore di Sarno. E stamani dopo la rifinitura Squillante, ha diramato l'eleno dei convocati, non ci sono defezioni. Il tecnico nel corso delle interviste rilasciate in questi giorni ed anche alla vigilia della trasferta di Brindisi, ha confermato di voler dare una propria impronta di gioco: votata all'attacco, e gia al Fanuzzi, potremo veder il suo schema preferito: 4-3-3. " Siamo consapevoli dell'importanza di questa sfida, ma scendremo in campo per ottenere il massimo. In questi giorni abiamo lavorato per non lasciare nulla al caso. Ho visto i ragazzi attenti e pronti a seguirmi, per questo sono molto fiducioso". A Brindisi arbitra Duzel di Castelfranco Veneto. Fischio d'inizio alle ore 15.00. © RIPRODUZIONE RISERVATA