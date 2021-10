Gelbison , il difensore De Foglio lascia il club cilentano

In casa Gelbison da registrare una voce in uscita: il difensore Jacopo De Foglio, 21 anni, da due stagioni in forza con il club cilentano utilizzato solo in una occasione in questo campionato tra l'altro da subentrato nel match con l'Fc Messina, ha deciso di comune accordo con la società di Vallo della Lucania, di rescindere il contratto e tornare nuovamente sul mercato. Il difensore in chiave under ha giocato nella primavera della Salernitana con la Folgore Caratese e con l'Agropoli in serie D. Il club cilentano che guida la classifica del girone I dopo aver salutato il difensore si prepara alla trasferta di vertice con il Paternò.