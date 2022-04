Gelbison, Esposito: tranquilli, il nostro sogno continua

Archiviata senza troppi danni la sconfitta di Acireale, dopo qualche giorno di meritato riposo per le festività pasquali, da domani la Gelbison si ritrova al Morra per la volata finale che vede i cilentani ancora in vetta e pronti a respinegre gli attacchi della antagoniste. E a parlare è il tecnico dei rossoblu di Vallo della Lucania, Gianluca Esposito, il quale appare sereno e non preoccupato del passo falso: " Il nostro sogno continua -esordisce Esposito- andiamo avanti tranquilli sulla nostra strada, ripartendo con serenità in vista delle prossime gare a partire dal match casalingo con il Rende, consapevoli che ora potrebbero non bastarci le prossime 5 vittorie, ma del resto siamo consapevoli che possiamo vincere il campionato o non farlo, senza drammi. I giochi - conclude il tecnico nolano- ritengo che si decideranno proprio all'ultimo momento".