Gelbison il ritiro il 9 agosto conferma il team manager: Oricchio e Covisod ok

In casa Gelbison sembra tutto pronto per partire per la prossima stagione dopo le operazioni di mercato in entrata, si registra anche qualche uscita come quella del centrocampista Giuseppe Maiorano, ma l'attenzione è tutta puntata sulla data del prossimo ritiro che secondo indiscrezioni è fissata per lunedì 9 agosto con la squadra che come da tradizione si ritroverà allo stadio Morra di Vallo della Lucania. Intanto il presidente Puglisi, ha annunciato la riconferma di Gianluca Oricchio,, nel ruolo di Team Manager.,Il giovane professionista cilentano si è formato all'Università del calcio a Roma, dove ha frequentato un corso indetto dalla Federcalcio. Gianluca Oricchio, soddisfatto ha espresso la sua gratitudine ed è pronto per spendersi ancora una stagione per il club vallese. Intanto per il sodalizio rossoblu è arrivato anche l'ok da parte della Covisod per l'iscrizione al campionato.