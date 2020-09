Per la Gelbison si avvicina il grande appuntamento con la Tim Cup che la vedrà per la prima volta nella sua storia impegnata nella manifestazione tricolore dei prof. E per preparare al meglio questa importante sfida che opporrà i cilentani al Novara, in gara unica in programma mercoeldì 23 al Piola di Novara, i ragazzi del tecnico Giuseppe Ferazzoli, dopo il test con i cugini del Santa Maria, si sono confrontati con la Salernitana primavera, il test match si è giocato al Volpe di Salerno, e i granatini di Antonio Rizzolo, si sono imposti 1-0. Una tappa di avvicinamento che non ha soddisfatto il tecnico dei rossoblu cilentani:



«Pur avendo caricato nei due giorni precedenti ho visto i ragazzi non approcciare nel modo giusto il test e non ho visto la cattiveria necessaria». Poi si sofferma sulla gara con il Novara: «Si va a giocare contro un team di categoria superiore, cercheremo di contrapporci al meglio. E' una sfida che per noi non deve essere una gita e proveremo a fare la partita, poi sarà il campo a decretare il vincitore». Ora la squadra sosterrà sedute quotidiane fino a lunedì. Intanto domani si conoscerà anche il calendario e la prima avversaria della nuova stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA